 الخطيب يُهدي درع وقميص الأهلي لرئيس الجامعة الأمريكية - بوابة الشروق
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الخطيب يُهدي درع وقميص الأهلي لرئيس الجامعة الأمريكية

محمود باهي
نشر في: الأحد 11 أبريل 2021 - 2:06 م | آخر تحديث: الأحد 11 أبريل 2021 - 2:06 م

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على اهداء درع وعلم النادي وقميص الفريق الأول لكرة القدم إلى السيد فرانسيس ريتشردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع التعليمي المشترك بين الجانبين.

وعقب توقيع البروتوكول بين الأهلي والجامعة الأمريكية قام الكابتن الخطيب بإهداء درع وعلم النادي إلى ريتشردوني الذي طلب من رئيس الأهلي التوقيع على القميص الذي حمل اسم رئيس الجامعة.

وبدوره قام ريتشردوني بتقديم هدية تذكارية عبارة عن عملة تذكارية خاصة بمئوية الجامعة الأمريكية إلى الكابتن الخطيب تعبيراً عن تقديره للتعاون الوثيق بين الجانبين، خاصة أنها أرفع هدية تذكارية بالجامعة.


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