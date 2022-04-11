مهرجان القاهرة السينمائى ينظم الدورة 44 في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر 2022

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، عن موعد الدورة 44، حيث من المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر 2022، بدار الأوبرا المصرية فيما سيخصص اليوم التالي لحفل الختام لعرض الأفلام الفائزة بجوائز المسابقات الرسمية.



وكانت الدورة 43 قد أقيمت في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2021، وشارك فيها حوالي 98 فيلما، ممثله لـ 63 دولة، منها 27 عرض عالمي أول، و7 أفلام عرض دولى أول، و44 فيلما عرض أول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و15 فيلما عرض أول فى الدول العربية وشمال أفريقيا.



وشهد المهرجان العام الماضي إقبالا جماهيريا، حيث تجاوزت عدد التذاكر المباعة 40 ألف تذكرة ، كما وصل عدد الضيوف الأجانب المشاركين فى المهرجان إلى 337 ضيف.



في السياق ذاته، أعلن المهرجان عن فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة فى المشاركة يوم 15 مايو المقبل، على أن يستمر استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم حتى موعد أقصاه 15 أغسطس، وذلك عبر الموقع الرسمي للمهرجان www.ciff.org.eg



وفيما قال الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، إن العمل قد بدأ على قدم وساق لإعداد دورة متميزة تليق بتاريخ المهرجان، أكد المخرج أمير رمسيس مدير المهرجان على أن العمل على متابعة ودعوة الأفلام المهمة التى نالت تقديرا دوليا قد بدأ بالفعل مع فريق المبرمجين.