مصادر سعودية:تخصيص 85% من أعداد حجاج هذا العام للخارج و15% للداخل



كشفت مصادر سعودية اليوم الإثنين، عن تخصيص 15% من أعداد حجاج هذا العام للداخل، في حين ستكون النسبة الأعلى 85% للحجاج القادمين من خارج المملكة.

وأكدت المصادر لقناة "العربية" السعودية اليوم أن العدد المخصص لحجاج الداخل لن يتجاوز الـ150 ألف حاج فيما سيبلغ عدد الحجاج من خارج المملكة 850 ألفًا، بهدف إتاحة الفرصة للمسلمين من كل دول العالم الراغبين بأداء مناسك الحج بعد عامين من قصر الحج على الداخل، بسبب جائحة كورونا.

وكان وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية المهندس هشام سعيد، أعلن أمس الأحد أن الحصة الأكبر لحج هذا العام 1443هـ ستكون للحجاج القادمين من خارج المملكة، مشيرا إلى أن توزيع حصص الحجاج بين الدول سيكون بنسبة واحد إلى ألف من عدد السكان.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنها قررت رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

وأوضحت الوزارة أن موسم حج هذا العام سيكون للفئة العمرية أقل من (65) عاما ميلاديا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.

واشترطت وزارة الحج السعودية أيضا على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي (بي سي أر) لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، لعينة أخُذت خلال (72) ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

وتعتمد المملكة، 9 لقاحات هي: "فايزر بيونتك"، "موديرنا"، "أسترازينيكا"، "جونسون آند جونسون"، "سينوفارم"، "سينوفاك"، "كوفاكسين"، "سبوتنيك"، "كوفوفاكس".

ويحل الحج هذا العام في يوليو/تموز المقبل، حيث اقتصر أداؤه العام الماضي على المقيمين داخل السعودية، جراء تفشي فيروس كورونا.

وشهد موسم الحج لعام 1442 هجرية (2021 ميلادية)، مشاركة 60 ألفا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك جراء تفشي كورونا.

كما سبق أن شهد عام 1441 هجرية (2020 ميلادية) موسما استثنائيا للحج، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 5ر2 مليون حاج في 2019 من كافة أرجاء العالم.