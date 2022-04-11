أعلنت وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ففي البحرين، سجلت وزارة الصحة 592 إصابة جديدة، في حين تعافى 670 حالة لبيلغ إجمالي حالات التعافي 554 ألفا و13 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1473 حالة عقب تسجيل حالة وفاة جديدة .

وفي الإمارات، ‌‎سجلت وزارة الصحة 208 إصابات جديدة بإجمالي 894 ألفا و70 إصابة، وتماثل 567 شخصا للشفاء بإجمالي 874 ألفا و607 حالات، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2302 حالة حيث لم يتم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 207 إصابات جديدة وحالة وفاة واحدة وتماثل 677 شخصا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و322 ألفا و81 إصابة، والوفيات إلى 25 ألفا و186 حالة والشفاء إلى مليونين و289 ألفا و201 حالة.