قال الفنان عمرو يوسف، إنّه يحب العمل مع الفنان تامر حسني، مؤكّدًا أن علاقة صداقة تجمع بينهما.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «حبر سري» الذي تُقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه لا يفكر في الدور الذي يُقدمه إن كان بطولة أو دور ثان، مؤكّدًا أن عامل الحسم في قبول المشاركة في عدمها يتمثل في طبيعة الدور نفسه.

وأشار إلى أنّه لا يحب الظهور إعلاميًّا كثيرًا، وأن يكون تركيزه الأكبر منصبًا على عمله فقط ليتمكن من تقديم الدور الذي ينتظره المشاهد.

وأوضح أنّ العروض التي يتلقاها للظهور في وسائل الإعلام سببها نجاحه في التمثيل وليس شيء آخر، مؤكّدًا أن البرامج (التلفزيونية) ومواقع التواصل الاجتماعي قد تشغل الممثل عن جوهر عمله.

ولفت إلى أنّه يفضل الظهور عند الحديث عن عمل فني يقدمه، وبالتالي يكون الحديث مركزًا على العمل وليس بشكل شخصي، معقّبًا: «أنا طول الوقت في الشارع.. أنا مش عايش في برج عاجي».