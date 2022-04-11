حمدي الصافي: حققنا بطولة الدوري عن جدارة واستحقاق

أعرب حمدي الصافي، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج ببطولة الدوري، بعد نهاية منافساتها وحسم اللقب، على حساب فريق سبورتنج، بنتيجة 3-0.

وأضاف الصافي: «الفريق اجتهد وقدم كل ما لديه من جهود وقدرات فنية طوال الموسم، خاصة أنهن تعاهدن على تحقيق بطولة الدوري لمواصلة سلسلة الفوز المتتالي بالبطولة، التي تأتي بفضل دعم الجماهير ومجلس الإدارة، الذي يحرص على توفير كل سُبل النجاح والاستقرار للفريق».

وأكد أن مسابقة الدوري شهدت منافسة قوية بين الفرق هذا الموسم، وهو ما ظهر خلال مباراة نصف نهائي البطولة أمام وادي دجلة وفي النهائي أمام سبورتنج.

وأضاف المدير الفني أن اللاعبات والجهاز الفني كان لديهم إصرار كبير على بذل أقصى ما لديهم من أجل الفوز بكل البطولات التي ينافس عليها الفريق خلال الموسم، وهذا ما تحقق في بطولتي الكأس والدوري.

وشدد الصافي على أن الأهلي يستهدف تحقيق جميع البطولات هذا الموسم، من أجل إسعاد الجماهير، وإدارة النادي التي تسعى دائمًا لتوفير المناخ المناسب للفريق لحصد البطولات.