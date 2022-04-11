 أمام دموع أنس جابر.. بنشيتش تتوج ببطولة تشارلستون للتنس - بوابة الشروق
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أمام دموع أنس جابر.. بنشيتش تتوج ببطولة تشارلستون للتنس

الشروق
نشر في: الإثنين 11 أبريل 2022 - 2:32 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أبريل 2022 - 2:32 م

أحرزت السويسرية بيلندا بنشيتش لقب بطولة تشارلستون المفتوحة للتنس بعد الفوز في المباراة النهائية على التونسية أنس جابر بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بنتائج (6-1، 5-7، و6-4).

وتفوقت بنشيتش على جابر المصنفة عاشرة عالميًا، في المباراة التي استمرت ساعتين و35 دقيقة، إذ أكدت حاملة ذهبية أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، مستواها الجيد بالتتويج باللقب العاشر في مسيرتها، بعد أسبوع من خسارتها في نصف نهائي دورة ميامي أمام اليابانية ناومي أوساكا.

وذرفت جابر الدموع بعد المباراة على هزيمة جديدة في النهائي، وهي الرابعة من أصل خمس نهائيات وصلت إليها، إذ ما زالت تبحث التونسية الشابةعن لقبها الأول، بعد الذي توجت به في دورة برمنجهام الإنجليزية على العشب العام الماضي على حساب الروسية داريا كاساتكينا.


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