 رسميا.. فولفسبورج يعلن رحيل مرموش - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 أبريل 2023 4:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

رسميا.. فولفسبورج يعلن رحيل مرموش

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 4:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 4:36 م

أعلن نادي فولفسبورج الألماني، اليوم الثلاثاء، رحيل لاعبه عمر مرموش رسميًا عن الفريق بنهاية عقده في 30 يونيو المقبل.

قال سيباستيان شيندزيلورز، المدير الرياضي لـ فولفسبورج عبر الموقع الرسمي للنادي:" سينفصل عمر مرموش عن النادي بنهاية الموسم الحالي بحلول نهاية عقده في 30 يونيو، لن يجدد تعاقده وسيغادر بعد ست سنوات قضاها مع الفريق".

أضاف:" تبادل الطرفان أفكارهما في مناقشات مفتوحة وصادقة، ولم يتوصلا لاتفاق خلال تلك المحادثات".

تابع:" نود أن نشكره على التزامه في الفترة التي قضاها مع النادي، ونتمنى له كل التوفيق في مسيرته المستقبلية، سواء في الرياضة أو في حياته الخاصة".

Abschied im Sommer: Der VfL und Omar Marmoush gehen nach der aktuellen Saison getrennte Wege. Der Ägypter, dessen Vertrag am 30. Juni dieses Jahres ausläuft, wird nicht bei den Grün-Weißen verlängern.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك