أعلن نادي فولفسبورج الألماني، اليوم الثلاثاء، رحيل لاعبه عمر مرموش رسميًا عن الفريق بنهاية عقده في 30 يونيو المقبل.

قال سيباستيان شيندزيلورز، المدير الرياضي لـ فولفسبورج عبر الموقع الرسمي للنادي:" سينفصل عمر مرموش عن النادي بنهاية الموسم الحالي بحلول نهاية عقده في 30 يونيو، لن يجدد تعاقده وسيغادر بعد ست سنوات قضاها مع الفريق".

أضاف:" تبادل الطرفان أفكارهما في مناقشات مفتوحة وصادقة، ولم يتوصلا لاتفاق خلال تلك المحادثات".

تابع:" نود أن نشكره على التزامه في الفترة التي قضاها مع النادي، ونتمنى له كل التوفيق في مسيرته المستقبلية، سواء في الرياضة أو في حياته الخاصة".

Abschied im Sommer: Der VfL und Omar Marmoush gehen nach der aktuellen Saison getrennte Wege. Der Ägypter, dessen Vertrag am 30. Juni dieses Jahres ausläuft, wird nicht bei den Grün-Weißen verlängern.