تامر كروان: استخدمت الآلات الشرقية بطريقة مختلفة في موسيقى مسلسل رسالة الإمام

قال الموسيقار تامر كروان، إنه اعتمد على ذاكرته الثقافية والتاريخية في وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل «رسالة الإمام»، مشيرًا إلى أنه يقرأ عن العديد من الشخصيات التاريخية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «نجوم رمضان أقربلك»، المذاع عبر إذاعة «نجوم أف إم»، مساء الاثنين، أنه «قرأ كثيرًا عن الإمام الشافعي»، لافتًا إلى أن «الشافعي جزء من تكوين الثقافة المصرية الشاملة وليس الدينية فقط».

وأشار إلى سعادته عندما أخبره مخرج المسلسل ليث حجو، بأنه لا يرغب في أن تكون الموسيقى المخصصة للعمل تقليدية ومماثلة لما ظهر سابقًا في المسلسلات الدينية.

وذكر أن المخرج قدم صورة في العمل تتضمن حداثة أكثر من المعتاد في المسلسلات التاريخية، منوهًا أن تقديم عمل تاريخي بمفردات العصر الحالي ليس سهلًا.

وأكمل: «لما المخرج قال نطلع خارج الإطار شعرت بسعادة، وأول ما سمعته أول مقطوعة شعر بسعادة بالغة وأكملنا في هذا الاتجاه»، موضحًا أنه استخدم الآلات الشرقية بطريقة مختلفة.

ولفت إلى أن «الوتريات تتحدث طوال الوقت كأوركسترا»، قائلًا إنه استخدم آلات غربية لها معادل في الثقافة الشرقية، كالتشيللو مقابل الربابة.

وأوضح أنه «استخدم الناي لترجمة فكرة مصر القبطية»، معقبًا: «في تلك الفترة، الثقافة العربية لم تحقق التأثير الحالي، وتأثير الثقافة القبطية المستقاة من الفرعوني والإغريقي لا يزال موجودًا، لذلك اعتمدت على الناي والهارب والأوركسترا في ترجمة الأمر».

مسلسل رسالة الإمام بطولة: خالد النبوي، وسلمى أبو ضيف، وأروى جودة، ونضال الشافعي، وخالد أنور، ووليد فواز، وجيهان خليل، وحمزة العيلي، وأحمد الرافعي، والمسلسل من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج ليث حجو.