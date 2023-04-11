الخارجية الروسية: بريطانيا تريد تحويل أوكرانيا إلى أرض محترقة بقذائف اليورانيوم

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، إن المملكة المتحدة ترغب في تحويل أراضي أوكرانيا إلى "أرض محترقة" من خلال إمداد كييف بذخائر اليورانيوم المستنفد.

ولفتت زاخاروفا -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى تصريحات وزارة الدفاع البريطانية، التي أشارت فيها إلى أن تأثير ذخائر اليورانيوم المستنفد على صحة الأفراد العسكريين والبيئة "من المرجح أن يكون ضئيلاً".

وأشارت زاخاروفا إلى أن ذخائر اليورانيوم المستنفد كانت تُنتج بكميات كبيرة وتستخدم في عمليات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، موضحة: "تم تنفيذ عمليات باستخدام مثل هذه الذخائر في وحدة الناتو من قبل جنود إيطاليين في يوغوسلافيا التي تم فيها إطلاق أكثر من نصف جميع ذخائر اليورانيوم المستنفد".

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إن روسيا اعتقلت صحفي جريدة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إيفان جيرشكوفيتش ظلما.

وأضاف بلينكن -في بيان أورده موقع وزارة الخارجية الأمريكية- أن حكومة الولايات المتحدة ستقدم كل الدعم المناسب لجيرشكوفيتش وعائلته، داعيا روسيا إلى الإفراج الفوري عن جيرشكوفيتش، وكذلك الإفراج عن المواطن الأمريكي بول ويلان.

وفي إطار منفصل، أعلن مصدر أمني روسي القبض على عميل لاستخبارات أوكرانيا في مقاطعة زابوروجييه، كان يزودها بمعلومات عن تجمعات الجيش الروسي في المقاطعة التي لا تزال أجزاء منها خاضعة لقوات كييف.

وقال المسؤول الروسي -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية- إن الرجل الذي تم القبض عليه كان ينقل معلومات عن تجمعات العسكريين والمواقع المدنية الحساسة في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه للجهات الأوكرانية.

وأشار المصدر إلى أنه كان يدرك أن تلك المعلومات ستستخدم لارتكاب أعمال إرهابية وقصف المواقع التي يرشد إليها، لافتا إلى أن المحققين يتأكدون من ضلوعه في قصف القوات الأوكرانية مدينة ميليتوبول في 29 مارس و2 أبريل الجاري.

وفي سياق منفصل، أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم الصاروخي الروسي، الذي قال إنه أسفر عن مقتل شخصين، أحدهما طفل، في مبنى سكني في زابوريزهيا.

وقال زيلينسكي، في خطاب موجه للأوكرانيين، نشر على موقع الرئاسة الأوكرانية: "قصف الجيش الروسي زابوريزهيا الليلة بصواريخ "إس 300"، وأصاب منزلا سكنيا".

وأضاف: "كان في داخل المنزل ثلاثة أشخاص، وهم رجل وامرأة وطفلة، وأسفر القصف عن وفاة الرجل والطفلة".

وأشار زيلينسكي إلى أن المرأة في حالة حرجة، وجار علاجها في المستشفى.

وتابع: "هذه هي الطريقة التي تضع بها روسيا نفسها في عزلة أكبر عن العالم وعن الإنسانية".