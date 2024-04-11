اليابان تحذر: جميع الخيارات مطروحة لمواجهة تحركات العملة المحلية الحادة

كثفت اليابان اليوم الخميس من تحذيراتها لمواجهة الانخفاض القوي للعملة المحلية "الين " مقابل الدولار، وقالت إن "جميع الخيارات" مطروحة لمنع أن يؤدي تقلب سعر الصرف للإضرار بالاقتصاد.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه بعد انخفاض الين إلى أقل مستوى منذ 34 عاما أمام الدولار، قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي إنه يجب أن تكون تحركات العملة مستقرة بما يعكس الأساسيات الاقتصادية، مضيفا أن الحكومة تراقب عن كثب تحركات الين والعوامل وراء ذلك" بحس كبير من التأهب".

وقال سوزوكي "نحن لا ندرس فقط ما إذا كان الين تجاوز 152 أو 153 أمام الدولار، ولكن أيضا خلفية ذلك". وأضاف"سوف نتخذ موقفا ضد التقلب المفرط بدون استبعاد جميع الخيارات".

وأشار سوزوكي إلى أن ضعف الين يمكن أن يكون إيجابيا و سلبيا، ولكنه أعرب عن قلقة بشأن تأثير ذلك على التضخم في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة.