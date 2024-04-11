نتنياهو: إسرائيل تستعد لصراع في قطاعات أخرى بعيدا عن غزة

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارة لقاعدة تل نوف الجوية اليوم الخميس، بأن إسرائيل تستعد لصراع في قطاعات أخرى بعيدا عن قطاع غزة.

وقال نتنياهو لأفراد سلاح الجو في القاعدة التي تقع بجنوب تل أبيب، "نحن في وقت صعب. نحن في خضم الحرب الدائرة في غزة بكامل قوتها، رغم أننا نواصل جهودنا بلا هوادة لاستعادة رهائننا"، وذلك وسط مخاوف مرتفعة من حدوث انتقام من جانب إيران.

وأضاف في تصريحات ترجمت من العبرية "غير أننا مستعدون أيضا لسيناريوهات تشمل تحديات على قطاعات أخرى. لقد حددنا قاعدة بسيطة تتمحور في: من يؤذينا سنؤذيه. ونحن مستعدين للوفاء بكل احتياجاتنا الأمنية لدولة إسرائيل دفاعيا وهجوميا".

وخلال زيارة للقاعدة التي تسير طائرات قتالية إف-15 أمريكية الصنع، أطلع نائب قائد القاعدة وقائد السرب نتنياهو بشأن سير العمليات خلال الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد راديو إسرائيل بأن قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال الأمريكي مايكل إريك كوريلا، وصل إسرائيل اليوم الخميس، وسط مخاوف من هجوم عسكري وشيك من جانب إيران.

ويأتي وصول كوريلا عقب تهديد من جانب آية الله علي خامنئي، قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، أن إيران سوف تنتقم من هجوم على مبنى ملحق بسفارتها في دمشق مطلع الشهر والذي جرى نسبه لإسرائيل.

ووجه خامنئي تهديدا على الفور بعد الهجوم وكرره أمس الأربعاء، في كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر. وأشار فيه إلى "أن الكيان الصهيوني الشرير أضاف خطأ آخر إلى أخطائه بالهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا وعليه أن يعاقب وسينال العقاب على ذلك"، مبينا: "القنصليات والسفارات تعد جزءا من أراضي الدول التابعة لها وحين هاجموا القنصلية فكأنهم هاجموا أراضينا".

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه جرى التخطيط لزيارة قائد القوة المركزية الأمريكية كوريلا، قبل هجوم دمشق وتتعلق في الأساس ببناء رصيف على ساحل غزة لإنزال المساعدات الإنسانية.

ومن المرجح الآن أنه سيتم مناقشة التهديدات الإيرانية والرد الأمريكي مع القادة الإسرائيليين. ووفقا للتقرير، سوف يلتقي كوريلا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت.

وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء، أن "التزامنا تجاه أمن إسرائيل على خلفية تلك التهديدات من إيران ووكلائها صارم. دعوني أقولها مجددا صارم".

ولم تصدر السلطات الإسرائيلية تعليمات خاصة فيما يتعلق بهجوم محتمل.