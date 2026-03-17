الكويت: اعتراض صاروخين باليستيين معاديين و13 مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية

رصدت القوات المسلحة الكويتية، خلال الـ24 ساعة الماضية صاروخين بالستيين معاديين و13 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي وتم التعامل معها واعتراضها فيما تم تسجيل إصابتين طفيفتين نتيجة سقوط شظايا و«حالتهما مستقرة».

جاء ذلك في كلمة المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان اليوم الثلاثاء خلال الإيجاز الإعلامي في شأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وذكر العقيد العطوان، أنه «لم يتم تسجيل أي أضرار مادية» مبينا أن وحدة التفتيش والتخلص من المتفجرات تعاملت مع ثمانية بلاغات خلال الـ24 ساعة الماضية وفق الإجراءات المتبعة.

ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية، اليوم، إن فرق التخلص من المتفجرات تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع ستة بلاغات بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي للاعتداءات الإيرانية ليرتفع بذلك مجموع البلاغات إلى 403 منذ بداية العدوان السافر.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج لهجمات بمسيرات وصواريخ إيرانية،

ألحقت أضرارا بأعيان مدنية، شملت مطارات وموانئ ومنشآت نفطية ومباني متعددة، بحسب بيانات رسمية للدول المتضررة.