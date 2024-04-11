المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي : مستعدون لأي سيناريو يتعلق بإيران

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، مساء اليوم الخميس، إن إسرائيل في حالة تأهب لهجوم محتمل من جانب إيران ومستعدة للسيناريوهات المختلفة.

وقال هاجاري في مؤتمر صحفي: "نحن مستعدون للهجوم وما ينتج عنه من دفاع، والذي سنستخدم من أجله مجموعة متنوعة من قدرات الجيش".

وأضاف هاجاري، أن إسرائيل يمكن أن تعتمد أيضا على شركائها الاستراتيجيين. يذكر أنه في أعقاب هجوم إسرائيلي مشتبه به استهدف مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في العاصمة السورية، دمشق، قبل أكثر من أسبوع، تزايدت مؤخرا تهديدات حكومة طهران تجاه إسرائيل.

وقال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي أمس الأربعاء "إن الهجوم الذي استهدف القنصلية مثل الهجوم على الأراضي الإيرانية وعليه يتعين معاقبة إسرائيل".

وقال هاجاري إن شن هجوم على إسرائيل من داخل الأراضي الإيرانية دليل على نية إيران لتصعيد الوضع في الشرق الأوسط، مضيفا أنه يظهر أيضا أن إيران لم تعد تريد الاختباء وراء وكلائها، حسب تعبيره.