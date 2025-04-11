البرهان وأفورقي يبحثان في أسمرا تطورات الوضع في السودان وجهود تحقيق السلام

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بحث الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان بالقصر الرئاسي بالعاصمة الإريترية أسمرا اليوم الخميس، تطورات الأوضاع في السودان، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في البلاد، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية الأخرى ذات الأهمية المشتركة.

وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا)، إن الجانبين بحثا كذلك مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودفعها وتطويرها، وتوطيد مجالات التعاون المشترك، بما يخدم مصالحهما.

وثمن البرهان مواقف إريتريا الداعمة للسودان للحفاظ على وحدته، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو الأمن والاستقرار .

وأشار إلى أن زيارته لأسمرا تهدف إلى إطلاع القيادة الإريترية على مجريات وتطورات الأوضاع.

من جانبه قال الرئيس الإريتري، " إن دعمنا للسودان وشعبه ينبع من المبادئ الراسخة والالتزامات الأخلاقية، داعياً كافة شعوب المنطقة للوقوف بحزم إلى جانب الشعب السوداني من أجل التوصل إلى حل سلمي دائم للصراع دون التدخل الخارجي ".

وأضاف :" سنعمل سوياً على تعزيز آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين"