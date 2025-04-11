الفيوم تعلن تعريفة الركوب الجديدة بعد تحريك أسعار البنزين والسولار

أعلنت محافظة الفيوم عن تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة والمحافظات الأخرى، وذلك بعد تحريك أسعار البنزين والسولار، الذي أعلنته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بدءًا من صباح اليوم الجمعة 11 أبريل 2025.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه فور الإعلان عن تحريك أسعار الوقود، تم تكليف لجنة تحديد تعريفة المواصلات بعقد اجتماع عاجل للوقوف على الأسعار الجديدة للمواصلات، مع الوضع في الاعتبار مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، لتحقيق العدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة.

وأضاف أن اللجنة عقدت اجتماعها بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، لافتًا إلى أن نسبة الزيادة كانت بمتوسط 15% لكافة الخطوط.

ووجه المحافظ مدير عام المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتات توضح خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، وكذلك وضع استيكرات على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس لتعريف المواطنين بالتعريفة الرسمية. كما شدد على تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما قرر المحافظ تشكيل لجان تفتيشية تضم ممثلين عن الإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف، والإدارة العامة للمرور، ومباحث المرور، والمتابعة الميدانية، لتكثيف الحملات على السرفيس ومواقف سيارات الأجرة في كافة قرى ومراكز المحافظة، للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة، والتزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب. مشددًا على عدم التهاون مع المتلاعبين بالتعريفة المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما في ذلك سحب رخصة السائق لمدة 6 أشهر، وسحب رخصة السيارة لمدة شهر، مع توقيع غرامة قدرها ألف جنيه.

وشدد المحافظ على مسئولى التموين والوحدات المحلية للمراكز والمدن، وجميع الإدارات الفرعية، بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات احتكار للمواد البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأي صورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وطالب المحافظ المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق برفع أسعار تعريفة المواصلات، مشيرًا إلى انعقاد غرفة طوارئ المحافظة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ على مدار 24 ساعة، مع تخصيص أرقام الطوارئ 2168041 و2168042 و2168043، والخط الساخن 114 للإبلاغ عن المخالفات.

هذا وقد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة الموافق 11 ابريل، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 15.75 جنيهاً لسعر لتر بنزين 80، و17.25 جنيهاً لسعر لتر بنزين 92، و19 جنيهاً لسعر لتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار والكيروسين إلى 15.5 جنيهاً بدلاً من 13.5 جنيهاً، كما ارتفع سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 200 جنيه بدلاً من 150 جنيه، واسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400 جنيه، فيما بلغ سعر طن المازوت إلى 10500 جنيهاً بدلاً من 9500 جنيه، مع تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

ويأتي قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى ارتفاعاً أو انخفاضاً كل ثلاثة أشهر، وفقاً للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى، وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.