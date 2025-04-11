اعتمد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، تعديل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بنطاق المحافظة، وفقًا لما هو موضح بالجداول المرفقة، كما اعتمد تعديل تعريفة الركوب لسيارات التاكسي وذلك بفتح العداد الكيلو الأول من 10 جنيه إلى 11.5 جنيه، والكيلو الذي يليه من 3 جنيهات إلى 3.45 جنيه ، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار المواد البترولية اعتبارًا من اليوم .

وأكد الدكتور أيمن الشهابي، في بيان له اليوم، على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة المرور، والمتابعة الدورية على المواقف للتأكد من وضع ملصقات تتضمن خط السير والتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة و وضع لوحات إرشادية بذلك داخل المواقف، والتصدي لأى محاولات لاستغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، موجهًا بتنفيذ حملات مستمرة على محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية بالسعر المقرر وأيضًا متابعة المواقف للتأكد من الالتزام بالتسعيرة المحددة.

و شدد « محافظ دمياط » على متابعة الموقف بشكل دوري على مدار 24 ساعة من خلال غرفة العمليات المُنعقدة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كما أعلن عن استقبال شكاوى المواطنين بخصوص أي مخالفات للتسعيرة من خلال الأرقام «114» و «2264121» أو من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس اب «01556681111» و «01556682222» والخط الساخن لإدارة مرور دمياط «135».