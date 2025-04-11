ترامب يرثي ضحايا مروحية نهر هدسون ومن بينهم مسؤول في سيمنس وعائلته

لقي مسؤول في شركة "سيمنس" وزوجته وثلاثة من أطفالهم والطيار مصرعهم إثر تحطم مروحية في نهر هدسون بمدينة نيويورك، وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معزيا بوفاتهم.



وجاء الحادث يوم أمس الخميس بعد وقت قصير من إقلاع المروحية في رحلة سياحية فوق المدينة.



وأكد مسؤولون أمريكيون أن الضحايا هم المسؤول التنفيذي في "سيمنس" الألمانية للطاقة، إسباني الجنسية، وزوجته، ميرسي كامبروبي مونتال، وأطفالهم الثلاثة، إلى جانب الطيار. وقد تحطمت المروحية في الجو يوم الخميس قبل أن تسقط في مياه النهر.



وكانت المروحية تقوم برحلة لمشاهدة معالم نيويورك عندما وقع الحادث، الذي يُعد أحدث كارثة جوية تشهدها الولايات المتحدة. وتظهر صور نشرتها شركة الطيران الضحايا وهم يبتسمون خلال صعودهم إلى المروحية قبل إقلاعها مباشرة.



ومن جهته، أوضح رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز أن الرحلة انطلقت من مهبط مروحيات في وسط المدينة حوالي الساعة الثالثة مساءً، وتم انتشال جميع الجثث من الماء لاحقًا. واستغرقت الرحلة أقل من 18 دقيقة، حيث حلقت شمالًا بمحاذاة أفق مانهاتن قبل أن تعود جنوبا نحو تمثال الحرية. وأعلن "المجلس الوطني لسلامة النقل" فتح تحقيق في الحادث.



وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعازيه عبر منصة "تروث سوشيال"، قائلاً: "يبدو أن ستة أشخاص، بينهم الطيار وشخصان بالغان وثلاثة أطفال، فقدوا حياتهم في هذا الحادث المأساوي. المشاهد مؤلمة، ونطلب العزاء لأسر الضحايا وأصدقائهم".

وأضاف ترامب أن وزير النقل شون دافي وفريقه يتابعون التحقيق، وسيتم الكشف عن تفاصيل الحادث قريبا.