وزير خارجية السودان: ميليشيا الدعم السريع تخطط لإسقاط الفاشر وإعلان حكومة موازية

حذر وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، من أن الأيام المقبلة ستشهد تركيزا مكثفا من ميليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية دارفور؛ بهدف إسقاطها وإعلان السيطرة الكاملة على إقليم دارفور وتشكيل حكومة موازية.

وقال خلال مقابلة لـ «القاهرة الإخبارية» إن ميليشيا الدعم السريع شنت هجمات بطائرات مسيرة على منطقة مروي لثلاثة أيام متتالية؛ كرد فعل على انتصارات الجيش السوداني وتحرير العاصمة الخرطوم.

وتوقع أن يكون الهدف التالي للميليشيا هو مدينة الفاشر، مشيرا إلى أنها المدينة الوحيدة الآن التي فيها قوات من الحركات المسلحة في دارفور «موالية للجيش»، لافتا أن المدينة صمدت أمام «أكثر من 180 هجوما متواصلا من الميليشيا للاستيلاء عليها، وفشلت فشلا تاما حتى اللحظة».

وأعرب عن أسفه لاستخدام الميليشيا للطائرات المسيرة المسلحة، مشيرا إلى هروب قوات الميليشيا وتوجهها إلى دارفور بعد تحرير العاصمة الخرطوم.

وأضاف أن ميليشيا الدعم السريع تمكنت خلال الأيام الماضية من إسقاط طائرة كانت محملة بالغذاء والمؤن متجهة إلى منطقة دارفور.

وأوضح أن الهدف النهائي من الهجوم المكثف المحتمل على الفاشر هو «إسقاط المدينة وإعلان سيطرتها بالكامل على دارفور، والإعلان عن حكومة موازية تتبع لميليشيا الدعم السريع».

واختتم موجها تحذيرا للمجتمع الدولي قائلا: «ينبغي أن ننبه العالم أن مدينة الفاشر ستتعرض خلال الأيام القادمة إلى وضع في غاية السوء».