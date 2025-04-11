مي الغيطي تشارك في بطولة فيلم The Mummy العالمي ويعرض لها فيلم بريطاني في لندن

تخطو الفنانة مي الغيطي أولى خطواتها الجادة نحو السينما العالمية، حيث اختارها المخرج الإيرلندي لي كورنين لتشارك في بطولة النسخة الجديدة من فيلم The Mummy، وصرح المخرج أن الفيلم سيكون مختلفًا عن أي فيلم مومياء عُرض من قبل، وقال: أنا أحفر عميقًا لاستخراج شيء قديم جدًا ومخيف جدًا. وعن اختياره مي الغيطي، أضاف أنه كان يبحث عن وجه مثلها منذ ستة أشهر، وهي زمن التحضير للفيلم، وسيتم التصوير بين إيرلندا وإسبانيا.

من ناحية أخرى، كانت مي الغيطي قد انتهت من أول بطولة لها في السينما البريطانية، وهو فيلم Due Dating، في دور بيرشا الحبيبة السابقة لبطل الفيلم كول (رولاند ستريلنج)، والتي تثير جنونه بالتعرف على شخص آخر، من إخراج دانيل باكيت، ويشارك في البطولة أليكس كروفورد، وجو ردان ستوري، وقد بدأ عرض الفيلم منذ أيام في دور العرض بلندن، على أن يُعرض في بقية دول العالم لاحقًا.

مي الغيطي حصلت على عدة جوائز دولية، منها جائزة مهرجان كان عن فيلم "اشتباك" إخراج محمد دياب، وجائزة أحسن ممثلة عن الفيلم القصير "ندى" من مهرجان شيكاغو، وأيضًا أحسن ممثلة عن فيلم "ماما" من مهرجان مالمو الدولي للمخرج ناجي إسماعيل.

وقدمت العديد من الأفلام العربية، منها "الجزيرة ٢"، و"ريتسا"، و"بنات ثانوي"، و"قمر ١٤"، و"شوجر دادي"، والعديد من المسلسلات، منها "أستاذ ورئيس قسم"، و"طايع"، و"لا تطفئ الشمس"، و"مسار إجباري"، و"تحقيق" وغيرها، وظهرت في رمضان الماضي ضيفة شرف في مسلسل "الكابتن".