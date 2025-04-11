عشرات آلاف اليمنيين يتظاهرون نصرة لغزة

تظاهر عشرات الآلاف من اليمنيين في العاصمة صنعاء، الجمعة، نصرة لقطاع غزة الذي يواجه إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفاد مراسل الأناضول بأن المظاهرة، التي دعا لها زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وتم تنظيمها في "ميدان السبعين" بالعاصمة صنعاء، حملت شعار "جهاد وثبات واستبسال.. لن نترك غزة".

ورفع المشاركون في المظاهرة الأعلام اليمنية إلى جانب الفلسطينية، إضافة إلى لافتات أكدت بعضها على الموقف الثابت بنصرة غزة ودعمها.

كما ردد المتظاهرون هتافات منها "يا غزة نحن معكم.. أنتم لستم وحدكم"، و"يا غزة ويا فلسطين.. معكم حتى يوم الدين".

ودعا بيان صادر عن جماعة الحوثي، إلى "النفير والتعبئة العامة والتوجه إلى ميادين التدريب والتأهيل"، كما حث على الإنفاق، وتفعيل حرب المقاطعة الاقتصادية فضلا عن تفعيل "معركة الإعلام".

كما شدد البيان على ضرورة تفعيل "قدرات وطاقات اليمنيين لدعم الشعب الفلسطيني، وللدفاع عن اليمن أمام العدوان الأمريكي".

وفي السياق ذاته، ذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين أنه "بالتزامن مع المظاهرة المركزية في صنعاء، تخرج، الجمعة، مظاهرات مليونية في مئات الساحات بمختلف المدن والمديريات والمناطق بـ14 محافظة (مناطق تحت سيطرة الجماعة) تحت الشعار نفسه".

يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.