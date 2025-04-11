عبدالعاطي يشار في جلسة نقاش وزارية حول مستقبل غزة بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة في جلسة نقاش وزارية بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي بعنوان "أفكار مجموعة اتصال غزة حول مستقبل غزة/فلسطين".

جاء ذلك بمشاركة الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وهـاكـان فيـدان وزير خارجية التركية.

واستعرض وزير الخارجية خلال مداخلته الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار ومؤتمر إعادة الإعمار المقرر عقده في مصر فور التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، كما قدم شرحاً مفصلاً لما سيتضمنه المؤتمر من ورش عمل ودور القطاع الخاص وشركاته، مشدداً على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو خلق بيئة ضاغطة على الفلسطينيين لإجبارهم على الخروج من أرضهم باعتباره تهجيراً قسرياً وليس هجرة طوعية.