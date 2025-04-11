 الجيش الأردني: سقوط طائرة مسيرة مجهولة المصدر بمأدبا دون أي ضرر بالأرواح - بوابة الشروق
الجمعة 11 أبريل 2025 9:25 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الجيش الأردني: سقوط طائرة مسيرة مجهولة المصدر بمأدبا دون أي ضرر بالأرواح

بترا
نشر في: الجمعة 11 أبريل 2025 - 8:53 م | آخر تحديث: الجمعة 11 أبريل 2025 - 8:53 م

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنيةــ الجيش العربي، أن طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت المجال الجوي الأردني وسقطت فوق منطقة ماعين في محافظة مأدبا.

وبين المصدر، لوكالة أنباء الأردن، أنّ سقوط الشظايا أدى إلى نشوب حريق في المنطقة الحرجية التي سقطت فيها الطائرة ولم يُحدِث أيّ ضررِ بالأرواح، مشيراً إلى أن الفرق المختصة من القوات المسلحة الأردنية وفرق الدفاع المدني قامت بإطفاء الحريق وبدأت بالكشف على موقع الحادث.

وتهيب القوات المسلحة بالمواطنين بعدم الاقتراب من الموقع والإبلاغ عن أي جسم مشبوه لتتمكن الفرق الميدانية من التعامل معه حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، مؤكداً ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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