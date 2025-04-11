 الأمير هاري يلتقي ضحايا الحرب في أوكرانيا في زيارة غير معلنة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمير هاري يلتقي ضحايا الحرب في أوكرانيا في زيارة غير معلنة


نشر في: الجمعة 11 أبريل 2025 - 5:51 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 أبريل 2025 - 5:51 ص

أعلن متحدث باسم الأمير هاري اليوم الخميس ، أنه التقى بضحايا الحرب في زيارة غير معلنة إلى أوكرانيا كجزء من عمله المستمر مع الجرحى من قدامى المحاربين.

وزار هاري مركز " سوبرهيومانز" ، وهو عيادة لجراحة العظام في مدينة لفيف تعالج وتعيد تأهيل الجرحى العسكريين والمدنيين ، وذلك للاطلاع على خدمات من الدرجة الأولى المقدمة في بلد تخوض حربا.

ويقدم المركز الأطراف الصناعية والجراحة الترميمية والمساعدة النفسية بصورة مجانية.

يشار إلى أن هاري ، الذي يحمل ألقابا، من بينها دوق ساسكس، الذي خدم لمدة عشرة أعوام في الجيش البريطاني ، جعل من مساعدة الجنود المصابين أحد أبرز قضاياه.


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