الأمير هاري يلتقي ضحايا الحرب في أوكرانيا في زيارة غير معلنة

أعلن متحدث باسم الأمير هاري اليوم الخميس ، أنه التقى بضحايا الحرب في زيارة غير معلنة إلى أوكرانيا كجزء من عمله المستمر مع الجرحى من قدامى المحاربين.

وزار هاري مركز " سوبرهيومانز" ، وهو عيادة لجراحة العظام في مدينة لفيف تعالج وتعيد تأهيل الجرحى العسكريين والمدنيين ، وذلك للاطلاع على خدمات من الدرجة الأولى المقدمة في بلد تخوض حربا.

ويقدم المركز الأطراف الصناعية والجراحة الترميمية والمساعدة النفسية بصورة مجانية.

يشار إلى أن هاري ، الذي يحمل ألقابا، من بينها دوق ساسكس، الذي خدم لمدة عشرة أعوام في الجيش البريطاني ، جعل من مساعدة الجنود المصابين أحد أبرز قضاياه.