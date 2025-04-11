شعبة المخابز: تخفيض وزن الرغيف 20 جراما قد يكون بديلا عن رفع الأسعار

المتحدث الرسمي للشعبة: الخبز السياحي سيرتفع بنحو 30% خلال الأيام المقبلة بعد رفع المحروقات

خالد فكري: الدقيق الزيرو ارتفع بقيمة 2000 جنيه للطن خلال الأسبوع الماضي

قال خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، والمتحدث الرسمي باسم الشعبة، إن الأفران السياحية قد تتجه إلى تخفيض وزن رغيف الخبز خلال الأيام المقبلة، بنسب يتراوح بين 10 و20 جراما، لتعويض ارتفاع تكلفة الإنتاج، بدلا من زيادة الأسعار.

وأضاف فكري خلال تصريحاته لـ«الشروق» الجمعة، أن زيادة أسعار المحروقات سترفع سعر رغيف الخبز السياحي بنحو 30% تقريبا، خلال الأسبوع المقبل، مرجعا ذلك إلى زيادة تكاليف الإنتاج على صاحب المخبز.

وأشار إلى أن رغيف الخبز الذي يُباع بـ1.5 جنيه سيرتفع إلى 2 جنيه بعد الزيادة الجديدة، ولكنه لفت إلى أن تخفيض الوزن قد يكون الحل المناسب لعدد كبير من الأفران، بسبب تراجع الطلب من المستهلكين بشكل ملحوظ، الناتج عن ارتفاع معدلات التضخم.

وأوضح أن رغيف الخبز زنة 80 جراما، سيتراوح بين 60 إلى 70 جراما كحد أقصى، منوها بأن زيادة السعر قد تعمق حالة الركود التي تضرب السوق المحلية منذ عدة أشهر، لذلك فإن تخفيض الوزن قد يكون الحل البديل لتعويض ارتفاع التكلفة.

وتابع فكري أن ارتفاع سعر السولار بنحو 15% سيؤثر مباشرة على إنتاج الخبز السياحي، حيث تستخدم أغلب الأفران السياحية بالسوق المحلية السولار كوقود أساسي لها، أو أسطونات البوتاجاز، مضيفا أن ارتفاع المحروقات سيؤثر أيضا على تكلفة نقل «الموّن» مثل الدقيق والردّة والخميرة والملح، وجميع مستلزمات الإنتاج.

وذكر أن أسعار الدقيق الزيرو ارتفعت بقيمة 2000 جنيه للطن، منذ بداية الشهر الجاري، ليسجل نحو 18 ألف جنيه بدلا من 16 ألف جنيه، لافتا إلى أن هذه الزيادة أيضا لن تستطيع المخابز السياحية من امتصاصها، فضلا عن ارتفاع أجور العمال نفسها بعد زيادة أسعار المواصلات.

وأعلنت لجنة تسعير المواد البترولية، صباح الجمعة، زيادة أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين ليصل سعر بنزين 95 إلى نحو 19 جنيها للتر، وسعر بنزين 92 إلى 17.25 جنيه للتر، وبنزين 80 نحو 15.75 جنيه للتر، ويرتفع سعر السولار إلى 15.5 جنيه للتر، ويسجل الكيروسين نحو 15.5 جنيه للتر.

وقررت رفع أسعار المازوت المورد للمصانع إلى 10500 جنيه/ طن باستثناء المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، كما تقرر تثبيت أسعار غاز تموين السيارات.

وتقرر كذلك رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم إلى 200 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه وطن الغاز الصب 16000 جنيه، والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.

وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم، أنه لن يتم تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة، موضحة أنه في ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية وعلى الرغم من الزيادات السعرية الأخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.