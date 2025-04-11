شارك السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي والناتو، في افتتاح معرض “ذكريات” فى العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور أيمن عاشور الذي يقوم بزيارة الي العاصمة البلجيكية حاليا.

وفى تصريح صحفى للسفير أبو زيد علي هامش فعاليات المعرض، أعرب عن سعادته البالغة لافتتاح معرض يجمع أعمال فنية متميزة لعدد من الفنانات البلجيكيات اللاتى زرن مصر على مدار فترات زمنية مختلفة، وملأهن الشغف بالدور التنويري للسينما المصرية فى العالم العربى فى النصف الأول من القرن العشرين، وبالثقافة والحضارة المصرية، وقررن إقامة معرض ينسج من كل هذه الروافد " ذكريات" يتم التعبير عنها فى مجموعة من اللوحات والفوتوغرافيا والمنسوجات والأقمشة.

وألقى السفير المصرى كلمة افتتاحية، أشار خلالها إلى أن هذا المعرض ليس مجرد احتفاءً بالفن، بل هو احتفاء بالذاكرة الثقافية، وبالجسور التي يتم بناؤها بين الشعوب، مبرزا تسليط المعرض الضوء على السينما المصرية باعتبارها حجر أساس في تشكيل الهوية العربية الحديثة، وقوة تثقيفية، ومصدر إلهام، ومرآة لآمال وطموحات ومعاناة الشعوب عبر الأجيال من خلال توثيقها لتحولات المجتمع المصري.

وأشاد السفير أبو زيد فى هذا الإطار بقدرة الفنانات البلجيكيات علي تسليط الضوء علي نجمات السينما المصرية فى خمسينات وستينات القرن الماضى، وما مثلنه من أناقة وقوة الشخصية والقدرة علي التعبير عن مختلف توجهات المجتمع، وربط ذلك كله بالشخصية المصرية عبر التاريخ.

وفى نهاية كلمته، أكد السفير أبو زيد على أهمية التعاون الثقافي المستمر بين مصر وبلجيكا، وما تجسده مثل تلك المعارض من روح الشراكة الثقافية الممتدة بين البلدين، وما تحظى به دائما من قبول واهتمام من كافة شرائح المجتمع البلجيكى والأوروبى.

الجدير بالذكر، أن المعرض شهد حضورا متميزا من المجتمع الدبلوماسى والثقافى فى بلجيكا، وقيادات سياسية وبرلمانية من الأقاليم البلجيكية المختلفة.