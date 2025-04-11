ضياء عبد الخالق: سعيد برؤيتي خارج دور الضابط والحرامي لأول مرة في «قهوة المحطة»

أعرب الفنان ضياء عبد الخالق، عن سعادته بدوره في مسلسل «قهوة المحطة» خلال موسم دراما رمضان، معتبرا أنه نقلة نوعية في مسيرته الفنية.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E» :«اعتدت على تقديم دور الضابط أو حرامي، لكن أول مرة في قهوة المحطة يرى صناع العمل شيئا مختلفا وراء شكلي الخارجي».

وعبر عن امتنانه للسيناريست عبد الرحيم كمال، والمخرج إسلام خيري لإيمانهم بقدرته على تجسيد شخصية مختلفة، قائلا: «صدقوا أن ضياء عبد الخالق ممكن يعمل شخصية مختلفة عن الضابط والمجرم والحرامي، أنا مدين لهم بالفضل؛ لأن الدور أحدث نقلة في حياتي مختلفة كليا».

وتحدث عن بداياته الفنية، مشيرا إلى التحاقه بمعهد الفنون المسرحية عقب تخرجه من كلية التربية، مضيفا: «تخرجت من الجامعة معي ليسانس آداب وتربية ثم دخلت المعهد، وكان عندي حلم نفسي أحققه.. مرة قيل لي في البدايات وأنا في المعهد من أحد أصحابي (سيبك بقى أنت هتشتغل كومبارس)، أنا عارف كنت بعمل إيه صحيح الحلم ممكن يتأخر ويتعطل؛ لكن الإحباط مؤلم جدا أن حد يحبط حلمك».

من جانبه، تحدث السيناريست عبد الرحيم كمال، إلى نظرة الجمهور للمهن الفنية، مشيرا إلى أن فضول الناس تجاهها كبير؛ لكن فهمهم لها يكون محدودا.

وكشف كيف أنه في فترة سابقة كان يُسأل عن طبيعة عمله كسيناريست بنوع من عدم الفهم كـ «أنت شغال إيه في مصر؟ أو عندما كنت مساعد سيناريست: ربنا يكرمك وتبقى نص سيناريست».

وأضاف أن الجمهور في الغالب لا يعترف إلا بمن وصل إلى قمة النجومية في المهن الفنية ويقارن الممثل الذي أمامه بالزعيم عادل إمام في التمثيل، أو المخرج يوسف شاهين في الإخراج على سبيل المثال.