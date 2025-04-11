فيلم استنساخ بطولة سامح حسين يستقر في المركز الرابع لليوم الثاني على التوالي

حقق فيلم «استنساخ»، في ثاني أيام عرضه أمس، 232 ألف جنيه، بما يعادل ألفًا و750 تذكرة، ليستقر لليوم الثاني على التوالي في المركز الرابع بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، ويصل إجمالي ما حققه على مدار يومي العرض إلى 364 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد، ويشارك في بطولته سامح حسين، وهبة مجدي، وهاجر الشرنوبي، ومحمد عز، فيما تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، ويتناول العمل قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع، حيث يسلط الضوء على التحديات التي تواجه البشرية بسبب التقدم التكنولوجي، وهو ما يجعل العمل يحمل طابعًا خاصًا يمزج بين الخيال العلمي والإثارة.