متحدث الوزراء: نضع رؤية لمواجهة سلبيات بوادر الحرب التجارية واستغلال فرصها التصديرية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمحافظة أسيوط، الخميس، تأتي في إطار سلسلة من الجولات الميدانية الهادفة لمتابعة كافة المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين؛ بهدف الارتقاء بمستوى معيشتهم وتحقيق التنمية في صعيد مصر.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «90 دقيقة» مع الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة «المحور» أن جولة أسيوط شملت زيارة مشروعات جديدة وأخرى قائمة تم تأهيلها، مثل بعض المستشفيات.

وأعلن عن إجراء ترتيبات لجولات أخرى ستجري تباعا لمختلف محافظات الجمهورية في الصعيد والوجه البحري، مؤكدا أن الجولات الميدانية لا تقتصر على متابعة التنفيذ؛ ولكن التواجد على الأرض يساهم في تذليل التحديات والمعوقات أمام بعض المشروعات، أو الاستماع مباشرة للمستثمرين وممثلي القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الجولات الميدانية تتيح لرئيس الوزراء التفاعل المباشر مع المواطنين، على غرار لقائه بالطلاب في المدارس أو المرضى في المستشفيات خلال زيارة أسيوط، بما يساعد في معرفة نبض الشارع، وحل بعض الشكاوى بصورة فورية.

وفي سياق آخر، تطرق إلى التغيرات الدولية على صعيد الرسوم الجمركية الأمريكية، مشيرا إلى تكليف رئيس الوزراء للمجموعة الوزارية الاقتصادية واللجان الاستشارية بمجلس الوزراء لـ «وضع رؤية متكاملة وأهداف ومحددات لمواجهة أي تداعيات سلبية من بوادر الحرب التجارية التي نشهدها اليوم، والعمل على استغلال أي فرص قد تتيحها لزيادة الصادرات المصرية».