 رئيس وزراء باكستان: محادثات إسلام آباد فرصة مصيرية لتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار - بوابة الشروق
السبت 11 أبريل 2026 1:56 م القاهرة
رئيس وزراء باكستان: محادثات إسلام آباد فرصة مصيرية لتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار

إسلام آباد - (د ب أ)
نشر في: السبت 11 أبريل 2026 - 11:56 ص | آخر تحديث: السبت 11 أبريل 2026 - 11:56 ص

وصف رئيس وزراء باكستان شهباز شريف محادثات إسلام آباد بأنها فرصة "مصيرية" لتحويل الهدنة القائمة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

تأتي المفاوضات في أعقاب وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين، أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أسابيع من الصراع، الذي شهد غارات أمريكية وإسرائيلية على إيران، حسب قناة جيو نيوز التلفزيونية الباكستانية اليوم السبت.

وعلى الرغم من توقف الهجمات، مازالت التوترات مستمرة، لاسيما بشأن مضيق هرمز والأعمال العدائية المستمرة بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران في لبنان.

ووصل وفد أمريكي رفيع المستوى، برئاسة نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس، برفقة المبعوث الخاص الأمريكي ستيف ويتكوف ومستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، إلى باكستان اليوم السبت للمشاركة في المحادثات المرتقبة في إسلام آباد.


