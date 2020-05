دعا بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، للصلاة من أجل الذين فقدوا عملهم خلال هذه الأيام؛ بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، صباح الاثنين: «لقد فقد العديد من الأشخاص عملهم خلال هذه الأيام، لنصل من أجل إخواننا وأخواتنا الذين يعانون بسبب نقص العمل».

Many people have recently lost their jobs. Let us #PrayTogether for our brothers and sisters who are suffering for lack of employment.