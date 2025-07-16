الجامعة العربية تستضيف ورشة عمل في مجال العدالة الجنائية

عقد قطاع الشؤون القانونية - إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية، ورشة عمل مشتركة بين قطاع الشؤون القانونية والوكالة الأوروبية للتعاون في مجال العدالة الجنائية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وجاء ذلك بمشاركة ممثلين من وزارات العدل في الدول العربية، ومسؤولين من الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال العدالة الجنائية(EUROJUST ) ومشروع (CT JUST) وهو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي ومعني بمكافحة الإرهاب وتعزيز العدالة الجنائية.

هذا و تهدف هذه الورشة لشرح عمل الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال العدالة الجنائية والتي ستساهم في تعزيز أواصر العلاقات والتعاون القائم والمستمر بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في مختلف المجالات، وعلى مواصلة التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المتخصصة لمواجهة التحديات فيما يخص العدالة الجنائية والتعاون القضائي.

ويناقش جدول أعمال الورشة عدة محاور أهمها: دور(EUROJUST ) والتعاون القانوني الدولي، وقضاة الاتصال، العلاقات مع دول العالم الثالث، وفرق التحقيقات المشتركة، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.