وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره الفرنسي الأوضاع الخطيرة في القدس

أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، محادثات مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، لبحث الأوضاع الخطيرة في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية.

وأكد الصفدي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى/الحرم القدسي، وحماية حق أهالي الشيح جراح في بيوتهم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وحذر الصفدي من تبعات ما يجري على أمن واستقرار المنطقة برمتها، مثمنا موقف فرنسا الرافض لترحيل الفلسطينيين من بيوتهم والمتمسك بالقانون الدولي والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ورفض الاستيطان والخطوات اللاشرعية الأخرى التي تنتهك القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين وتدفع المنطقة باتجاه المزيد من التصعيد والتوتر.

وكان الصفدي أجرى مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات أمس في واشنطن، ركزت على الأوضاع الخطيرة التي تشهدها مدينة القدس والجهود الرامية لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين والتطورات الإقليمية.