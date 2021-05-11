كوريا الجنوبية: لا نعتزم حاليا استثناء المواطنين في الثلاثينات من العمر من تلقي لقاح استرازينيكا

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أنها لا تعتزم في الوقت الحالي استثناء المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و39 عاما من تلقي لقاح (إسترازينيكا) المضاد لفيروس كورونا.

جاء الإعلان عن هذا الموقف على لسان المسؤول البارز بفريق العمل الحكومي المعني بالتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد تشو يون-هي، خلال إفادة له عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء، ردا على تساؤلات بشأن قرار الحكومة البريطانية الأخير بتوفير لقاحات بديلة للقاح استرازينيكا لمن تقل أعمارهم عن 40 عاما؛ وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس).

وأضاف المسؤول أنه إذا كان هناك ارتفاع في الآثار السلبية المحتملة من اللقاح وتغيير كبير في الفترة المتوقعة للموجة الحالية من الجائحة، فإن الحكومة ستنظر في مراجعة البروتوكولات المتعلقة بالعمر وفقا لنماذج الوباء وبما يتوافق مع الإجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة.

يذكر أن الهيئة المنظمة للأدوية في بريطانيا قررت طرح لقاحات بديلة عن لقاح أسترازينيكا لمن هم دون سن الأربعين لاحتمال حدوث جلطات دموية نادرة.