رئيسا الجزائر وفرنسا يتفقان على دعم مسار التسوية في ليبيا

اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، على دعم مسار التسوية في ليبيا، مع العمل على مساعدة دول الساحل على الاستقرار.



وقالت الرئاسة الجزائرية في منشور في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن تبون، تلقى اليوم مكالمة هاتفية من ماكرون، وإن "المكالمة كانت فرصة لفحص العلاقات الثنائية والاتفاق على تحيين لقاء اللجنة الوزارية المشتركة عالية المستوى".



وأوضح ذات المصدر أن الرئيسين " تبادلا الآراء حول المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في منطقة الساحل، ولا سيما في تشاد، والنيجر ومالي، وما يجدر القيام به لمساعدة دول الساحل في الاستقرار".



كما كشف المصدر أن تبون وماكرون، اتفقا على دعم مسار التسوية في ليبيا، بما فيها تقديم المساعدة للحكومة الجديدة من أجل تنظيم الانتخابات في أحسن الظروف.



يشار إلى أن من المقرر أن تنظم حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد في 24 ديسمبر المقبل.