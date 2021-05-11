قيرغيزستان تسجل 379 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت قيرغيزستان، اليوم الثلاثاء، 379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 99 ألفا و33 إصابة.

وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 304 حالات شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الجائحة في البلاد إلى 92 ألفا و120 متعافيا.

فيما تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة من جراء المرض في أخر 24 ساعة، ليرتفع اجمالي الوفيات إلى 1667 حالة.

وأضاف المركز أن 1703 مرضى بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم 447 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، أكد المركز أن أكثر من 42 ألف شخص في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات.