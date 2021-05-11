اتحاد الكرة يعاقب شيكابالا ويغرم موسيماني

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد واقعة مباراة القمة.

وكان شيكابالا قد أشار بيده على حذاءه مع النظر للمدرجات خلال عملية استبداله، مما اعتبره البعض تعمد توجيه إهانة لجماهير الأهلي المتواجدة في الملعب.

كما قررت الإدارة توقيع غرامات مالية على الأهلي والزمالك بسبب بعد المخالفات التي أوضحتها في بيان رسمي.

وذكر اتحاد الكرة في بيانه الرسمي: «قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 50 ألف جنيه لنزول أعضاء الجهاز الفني وبعض البدلاء لأرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و50 ألف جنيه للسباب ااجماعي ضد أحد عناصر اللعبة، و 20 ألفا للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني ، و20 ألفا على بيتسو موسيماني المدير الفني لما ورد في حديثه خلال المؤتمر الصحفي.»

وأضاف البيان: «كما قررت إدارة المسابقات توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول الجهاز الفني وبعض البدلاء أرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و 50 ألفا للاعتراض المتكرر الجماعي من الجهاز الفني».

وأتم البيان: «إيقاف اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي».

وكان الأهلي قد تعادل مع الزمالك مساء أمس، الإثنين، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.