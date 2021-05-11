لجنة مسابقات الطائرة تحدد أطراف ثمن نهائي كأس مصر للسيدات

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة برئاسة طلعت عبد الرحيم، أطراف دور ثمن نهائي بطولة كأس مصر للسيدات للموسم الحالي 2020 - 2021.

ومن المقرر، أن يلتقي الأهلي "حامل اللقب" مع نظيره الطيران، فيما يواجه أكتوبر نظيره أصحاب الجياد، ويلتقي سبورتنج الفائز من مواجهة بحري، كما يلعب حدائق الأهرام مع نظيره دلفي.

وضمن إطار نفس الدور، يلاقي الزهور نظيره الزمالك، فيما يلعب مسيحية أسيوط مع نظيره الجزيرة، كما يواجه الشمس نظيره هليوبوليس، وأخيرًا يستضيف سموحة نظيره الصيد.

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الصيد في النهائي.