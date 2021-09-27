أمريكا والاتحاد الأوروبي يعتزمان التعاون في سلاسل التوريد لمواجهة روسيا



تعتزم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مواصلة معالجة الاضطرابات في سلاسل التوريد وغيرها من الاضطرابات للظهور كجبهة واحدة ضد روسيا، وذلك عندما يجتمع مسؤولون كبار في باريس يوم الأحد لمناقشة التعاون بشأن قضايا التجارة والتكنولوجيا.



ووفقا لمسودة بيان مشترك اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء فقد وردت روسيا في البيان أكثر من 12 مرة، وسلط الضوء على تنسيق ضوابط التصدير والعقوبات ضد موسكو في أعقاب غزوها لأوكرانيا في فبراير الماضي.



ولم يشر البيان إلى الصين، ولكن يبدو أن العديد من القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس التجارة والتكنولوجيا ​​موجهة ضد بكين.



ويعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو والممثلة التجارية الأمريكية كاترين تاي من الجانب الأمريكي حضور الاجتماع في باريس، والذي يستمر ليومين.



وسيمثل الاتحاد الأوروبي نائبا رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس ومارجريت فيستاجر، وكذلك مفوض شؤون السوق الداخلية تييري بريتون.