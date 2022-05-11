أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في الصين خلال الشهر الماضي 1ر2% سنويا.

وكان محللون يتوقعون ارتفاع المعدل 8ر1% مقابل 5ر1% سنويا خلال فبراير الماضي.

وعلى أساس شهري بلغ معدل التضخم 4ر0% وهو ما يتجاوز أيضا توقعات المحللين التي كانت 2ر0% بعد تسجيله صفرا في المئة خلال مارس الماضي.

كما ذكر مكتب الإحصاء أن أسعار المنتجين (الجملة) في الصين زادت خلال أبريل الماضي بنسبة 8% وهو ما يزيد عن توقعات المحللين التي كانت 7ر7%، لكن الزيادة كانت أقل من المسجلة في الشهر السابق وكانت 3ر8% سنويا.