الجيش الإسرائيلي ينفذ غارة جوية على غرفة عمليات إطلاق صواريخ تابعة للجهاد في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تنفيذ غارة جوية على غرفة عمليات إطلاق صواريخ تابعة للجهاد الإسلامي في غزة، صباح اليوم الخميس.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد لقطات من الغارة الجوية المنفذة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، سلسلة غارات جديدة استهدفت خلالها مواقع وأراضي خالية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن طائرات الاحتلال استهدفت أراضي زراعية شرق بلدات بيت لاهيا، وبيت حانون، وجباليا، شمال القطاع، وموقعا شرق محافظة رفح، وأرضا خالية شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى أضرار مادية في الأماكن المستهدفة دون أن يبلغ عن إصابات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، إذ ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 25، بعد استشهاد ثلاثة مواطنين فجر اليوم الخميس في استهداف شقة سكنية في محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية، إن من بين الشهداء الـ25، ستة أطفال وثلاث نساء، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 76 بينهم 21 طفلا و8 نساء.

كما تواصل طائرات الاحتلال استهدافها لبيوت المواطنين وأهداف أخرى مسببة دمارا جزئيا وكليا في وحدات سكنية، حيث بلغ عدد البيوت المدمرة 14 بيتا، بعد تدمير شقة في خان يونس، واستهداف منزل لعائلة المصري مساء الأربعاء في بيت لاهيا شمال غزة.

واستهدفت أمس طائرات الاحتلال منزلا في منطقة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، ودمرته بشكل كامل، وقصفت منشأة صناعية في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وتشارك مختلف أنواع الطائرات منها المقاتلات الحربية النفاثة والمسيرات في الغارات الجوية على المواطنين.

كما تواصل قوات الاحتلال إغلاق المعابر والحواجز المنفِّذة إلى قطاع غزة، ما ينذر بنفاد المخزون المتوفر لحاجات المواطنين من المواد الغذائية والمواد الطبية، ومشتقات النفط.