وزيرة خارجية ألمانيا تطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.

جاء ذلك في تصريحات للوزيرة، التي تنتمي لحزب الخضر في أعقاب اجتماع وزراء خارجية دول صيغة ميونخ حول عملية السلام، والتي تضم ألمانيا وفرنسا والأردن ومصر.

وقالت بيربوك: "مع كل يوم جديد يموت فيه أناس، لن يكون هناك سوى المزيد من الخاسرين، ولن يكون هناك رابحون. لن يكون هناك رابحون في أي مكان. لهذا السبب يجب أن تتوقف إراقة الدماء الآن".

وعقد الاجتماع في برلين بمشاركة بيربوك ونظيرتها الفرنسية كاترين كولونا، والأردني أيمن الصفدي والمصري سامح شكري.

وأعرب الوزراء الأربعة مجددا عن تأييدهم لحل الدولتين كأساس للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضافت بيربوك محذرة: "ليس هناك شيء أكثر خطورة من فقدان الأمل"، قائلة إنه لهذا السبب، فإن الإسرائيليين والفلسطينيين بحاجة إلى منظور مستقبلي حول الكيفية التي يمكن لهم ولأبنائهم بها أن يعيشوا بأمان في سلام.

وذكرت أن الواقع يزيد من صعوبة تنفيذ حل الدولتين ويزيد من التكاليف السياسية للجانبين بشكل دائم، مردفة: "نحن لسنا ساذجين".

واستطردت الوزيرة الألمانية قائلة إن"حل الدولتين وحده هو الذي يتيح فرصة التوصل إلى حل عادل وبعيد المدى للصراع، وليس هناك بديل واقعي له".