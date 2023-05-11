محافظ بورسعيد يقدم العزاء في وفاة القس أندراوس دانيال راعي كنيسة مارمينا

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، العزاء في وفاة القس أندراوس دانيال راعي كنيسة مارمينا العجايبي بنطاق حي المناخ، والذي وافته المنية أمس.



ودعا محافظ بورسعيد، للقس دانيال راعي كنيسة مارمينا العجايبي، أن يتغمده الله بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وأشاد بحسن أخلاقه وحبه الكبير للوطن، مؤكدا أنه كان مثالا لرجل الدين الأمين على المجتمع وحبه للمشاركة المجتمعية وإبداء التعاون لدفع عجلة التنمية بالدولة.



وقدم محافظ بورسعيد، خالص العزاء والمواساة لذويه والأقباط بالكنيسة والمحافظة في فقيدهم.