وزير الدفاع البريطاني يؤكد إرسال صواريخ ستورم شادو لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن بلاده بصدد إرسال صواريخ ستورم شادو لأوكرانيا للتصدي للهجمات الروسية، ليؤكد بذلك تقارير صدرت في هذ الصدد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن والاس قوله أمام مجلس العموم، اليوم الخميس: "إن الأسلحة الجديدة سوف تعطي أوكرانيا أفضل فرصها للدفاع عن نفسها ضد الاعتداء الروسي".

وقال الوزير، إن عدم توقف روسيا عن شن هجمات ضد المدنيين في أوكرانيا كان السبب وراء قرار لندن، مضيفا: "ببساطة لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تقتل روسيا المدنيين".

وتابع: "هذا رد محسوب ومتناسب لأعمال التصعيد الروسية".

وأفاد تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم بأن بريطانيا زودت أوكرانيا بصواريخ ستورم شادو، بعيدة المدى والتي يمكنها الوصول إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية اليوم، إن رئيس الوزراء ريشي سوناك كان أعلن خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للندن في فبراير الماضي أن بريطانيا ستكون أول دولة تزود أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى.