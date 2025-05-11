الدفاع المدني السوداني: سيطرنا على حرائق بورتسودان

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مدير الدفاع المدني عثمان عطا: تمت السيطرة تماما على كل الحرائق بالمستودعات الاستراتيجية والمواقع المختلفة في المدينة والمشتعلة منذ الاثنين الماضي

أعلن الدفاع المدني السوداني، اليوم الأحد، سيطرته على الحرائق في مستودعات الوقود الاستراتيجية في مدينة بورتسودان شرقي البلاد والمشتعلة منذ الاثنين الماضي، إثر إصابتها بقصف من طائرات مسيرة.



وقال مدير الدفاع المدني عثمان عطا في بيان: "تمت السيطرة تماما على كل الحرائق بالمستودعات الاستراتيجية والمواقع المختلفة ببورتسودان".

واتهمت السلطات السودانية، الثلاثاء الماضي، قوات "الدعم السريع" باستهداف مستودعات الوقود في الميناء الجنوبي ومطار بورتسودان ومحطة كهرباء، دون تعقيب من الأخيرة.

وأضاف عطا، "أن العمل أنجز في ظل ظروف بالغة التعقيد لوجود مخزونات بترولية بكميات كبيرة".

وأشار إلى "استخدام مواد رغوية كثيفة بزوايا محددة وفق خطة عمل محكمة وبمجهودات كبيرة بذلتها القوات بمعنويات عالية".