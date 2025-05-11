محادثات الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين تستأنف الأحد

انتهت المحادثات بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرسوم الجمركية اليوم السبت وستستأنف اليوم الأحد، بحسب مسؤول مطلع على الاجتماعات.

ولا يوجد مؤشر فوري على ما إذا كان تم إحراز تقدم أثناء الاجتماع الذي استمر لأكثر من 10 ساعات بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينج.

وغادرت مواكب سيارات سوداء اللون الفيلا الفاخرة الخاصة بالسفير السويسري لدى الأمم المتحدة في جنيف قبل حلول الليل.

وأكد دبلوماسيون من الجانبين أيضا إجراء المحادثات.

ورفع الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين إلى 145 % وردت الصين بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية بنسبة 125 %.

وأشار ترامب أمس الجمعة قبل بدء المحادثات إلى أن الولايات المتحدة قد تخفض الرسوم المفروضة على الصين، حيث ذكر في منشور عبر موقع "تروث سوشال" أن "رسوما بنسبة 80 % تبدو مناسبة! الأمر يرجع إلى سكوت".

وأشارت سون يون، مديرة البرنامج الصيني في مركز ستيمسون، إلى أن هذه أول مرة يجري فيها هي محادثات مع بيسينت. وتشككت في تمخض اجتماع جنيف عن أي نتائج مهمة.

وأضافت أن "أفضل سيناريو هو أن يوافق الطرفان على خفض التصعيد بشأن، الرسوم الجمركية في نفس الوقت"، مضيفة أن مجرد الخفض البسيط سيبعث بإشارة إيجابية، "لا يمكن أن يقتصر الأمر على الكلمات".