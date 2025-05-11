مياه المنوفية: بدء تنفيذ خطة تطهير شاملة لشبكات الصرف الصحي على مستوى المحافظة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بدء تنفيذ خطة تطهير وصيانة شاملة لشبكات الصرف الصحي بمختلف مدن ومراكز المحافظة، ضمن جهود رفع كفاءة الشبكات واستدامة تقديم الخدمة؛ استعدادًا للتعامل مع الطوارئ وتقليل فرص الانسداد المفاجئ.



وأكد المهندس رشدي عمر رئيس الشركة، أن جميع الأفرع التابعة بدأت في تنفيذ الخطة الدورية التي أعدتها الشركة مسبقًا، والتي تشمل تطهير الخطوط والمطابق والبيارات، بالتوازي مع تفعيل خطة الطوارئ للاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين المتعلقة بوجود طفوحات أو مشكلات في جودة المياه.

وأشار رئيس الشركة، في بيان اليوم، الأحد، إلى أن الهدف من الخطة هو إطالة العمر الافتراضي للشبكات، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وشدد على أهمية تعاون المواطنين من خلال عدم إلقاء المخلفات داخل الشبكات والإبلاغ الفوري عن أغطية البلاعات المكشوفة التي تتعرض للسرقة؛ حفاظًا على السلامة العامة ومنع انسداد الشبكات.