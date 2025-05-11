يخضع الكاتب صنع الله إبراهيم للعلاج في معهد ناصر بالقاهرة، إثر تعرضه لكسر في الحوض، في وقتٍ تصاعدت فيه دعوات من مثقفين وكتّاب مصريين بضرورة توفير رعاية طبية عاجلة وشاملة تليق بمكانته الأدبية البارزة.

وكتب الشاعر الكبير فاروق جويدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

"صنع الله يمر بأزمة صحية عنيفة، ويستحق اهتمامًا ورعاية أكبر"، مطالبًا عددًا من الجهات الرسمية بالتحرك لضمان تقديم العناية اللازمة له.

وجاء نص ما قاله جويدة كالآتي:

"صنع الله ينام الآن في معهد ناصر، يمر بأزمة صحية عنيفة، وهو يستحق اهتمامًا ورعاية أكثر، وهناك أكثر من جهة يجب أن تعطي اهتمامًا أكثر لصنع الله إبراهيم."

كما وجّه الكاتب والطبيب خالد منتصر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نداءً عاجلًا للمسؤولين لنقل الكاتب إلى مستشفى وادي النيل، نظرًا لدقة حالته الصحية المرتبطة بتقدمه في العمر، مشيرًا إلى أن "الحالة حرجة".

وجاء نص استغاثة منتصر كالآتي:

"نداء ورجاء

واحد من أهم كتّاب الرواية المصريين المعاصرين الآن، ومبدع عظيم

صنع الله إبراهيم

يعاني من كسر في الحوض

والحالة مع السن حرجة

هل من الممكن نقله إلى مستشفى وادي النيل؟"

وفي سياق متصل، كتب الكاتب عمر طاهر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه تلقى اتصالًا من المتحدث باسم وزارة الثقافة، أكد خلاله وجود متابعة يومية من الوزارة لحالة الكاتب، وأن وزير الثقافة قام بزيارته بالفعل، لكن لم تُنشر صور الزيارة مراعاةً لخصوصية الوضع.

وجاء نص ما نشره طاهر كالآتي:

"اتصل بيا المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة وبلغني إن فيه متابعة يومية لحالة الأستاذ صنع الله، وإنهم في انتظار قرار الدكاترة لو ينفع يتنقل مكان تاني، لأن فيه كسر في الحوض هو اللي مأزم الوضع، وإن وزير الثقافة قام بزيارته، بس الصور كانت صعبة فمنع نشرها.. دعواتكم."

كما عبّر الروائي نعيم صبري، أيضًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تقديره لصنع الله إبراهيم، واصفًا إياه بأنه:

"واحدٌ من أعلى الشخصيات المصرية قدرًا على قيد الحياة الآن"، في إشارة إلى أهمية مكانته الثقافية في مصر والعالم العربي.

وجاء نص المنشور الخاص بصبري كالآتي:

"لمن يهمه الأمر، صنع الله إبراهيم واحدٌ من أعلى الشخصيات المصرية قدرًا على قيد الحياة الآن."

ويُعد صنع الله إبراهيم، البالغ من العمر 87 عامًا، أحد أبرز رموز الرواية العربية الحديثة، وقد ارتبط اسمه بعدد من الأعمال الرائدة التي قدمت نقدًا حادًا للواقع السياسي والاجتماعي في مصر، من بينها روايات: اللجنة، وشرف، وذات.