الأونروا: لدينا آلاف الشاحنات جاهزة للدخول وفرقنا في غزة مستعدة لزيادة التسليم

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، بأن لديها آلاف الشاحنات جاهزة للدخول وفرقها في غزة مستعدة لزيادة التسليم.

وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "لقد مر أكثر من 9 أسابيع من الحصار على غزة، مع منع إسرائيل دخول جميع المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والتجارية".

وأضاف: "كلما استمر هذا الحصار، كلما حدث الضرر الذي لا رجعة فيه لأرواح لا حصر لها".

ويواجه أكثر من مليوني فلسطيني في غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة؛ نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات منذ مطلع مارس الماضي، عقب انهيار المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة الذي تم توقيعه برعاية مصرية وقطرية وأمريكية في يناير الماضي.