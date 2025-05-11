اتصال بين الرئيس السوري وولي العهد السعودي

جدد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، التزام بلاده بدعم وأمن سوريا واستقرار وتشجيع الحلول السياسية، التي تحفظ وحدة البلاد وتساهم في إعادة إعمارها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي والرئيس السوري أحمد الشرع، وأكد ولي العهد، حرص المملكة على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سوريا في المرحلة المقبلة.

وقال بيان رئاسي سوري، تلقت وكالة الانباء الألمانية(د ب أ) نسخة منه إن الشرع والأمير بن سلمان، بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأضاف البيان أن الشرع أعرب عن شكره وتقديره للملكة العربية السعودية وعلى دعمها المستمر لسوريا، مؤكدا أهمية الدور السعودي في تعزيز وحدة الأراضي السورية واستقرارها ووقفها إلى جانب الشعب السوري في مواجهة التحديات ولا سيما العدوان الإسرائيلي الأخير.

وختم البيان الرئاسي بالقول إن هذا الاتصال يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز العلاقات العربية والتنسيق المشترك في مواجهة القضايا المشتركة.

يشار إلى أن السعودية أرسلت عبر جسور برية وجوية مساعدات تضمنت مواد غذائية وطبية وإيوائية دعما للشعب السوري منذ تولى القيادة الجديدة في البلاد مقاليد السلطة عقب الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في شهر ديسمبر الماضي.